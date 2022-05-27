إعلام العدو : اضرار في مركبات المستوطنين جراء القاء الحجارة عليهم قرب بيت عينون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 01:36
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الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية التابعة للنظام السعودي تزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية تهدف للإساءة الى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام
العلاقات الاعلامية: العربية تهدف للتعمية على تورط كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: معاودة التغذية بالمياه بعد توقف قسري نتيجة انقطاع خط الخدمات العامة من معامل انتاج الكهرباء
نقابة موظفي تلفزيون لبنان: نطالب بتعديل جداول الخدمة لتصبح يومي عمل في الأسبوع وتنفيذ مرسوم غلاء المعيشة فورا
نقابة أصحاب محطات المحروقات: بعد إرتفاع سعر صرف الدولار أصبح من الضروري إصدار جدول تركيب اسعار بشكل يومي
تجمع العلماء المسلمين: ندعو النواب الى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلسهم والذي يكون منطلقا لبدء العملية الدستورية
وزارة الصحة: نأسف لعدم إيجاد حلول للضغوط المالية التي دفعت القطاع الطبي والاستشفائي لاتخاذ قرار بالإضراب على مدى يومين
الجيش اللبناني: مواطنون تجمعوا في وسط بيروت احتجاجاً على تردي الاوضاع والجيش تدخل بعدما حاول عدد منهم التعرض لسيارة
الجيش اللبناني: سقوط طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية
الجيش اللبناني: قوة من الجيش كشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة والعمل جار على متابعة هذا الخرق
اعلام العدو: مسيّرة صغيرة تابعة للجيش الاسرائيلي من نوع "راكب السماء" سقطت خلال تحليق فوق جنوب لبنان
حركة حماس: ندعو للمشاركة الفاعلة والحشد الواسع في فعالية يوم الاحد المقبل عبر شد الرحال الى الاقصى والرباط والاعتكاف فيه
القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية: لتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء القدس كرمز من رمز السيادة في المدينة
الفصائل الفلسطينية: نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة عبر السماح بمسيرة الاعلام ونحمله تبعات ما سيصاحب اعتداءاته من ردود
الفصائل الفلسطينية: ندعو للاحتشاد في ساحات الأقصى ابتداء من غد الجمعة وندعو اعتبار يوم الاحد يوما للدفاع عن الاقصى
الفصائل الفلسطينية: نعلن حالة الاستنفار العام وندعو جماهير شعبنا للدفاع عن القدس والمقدسات
قوات الاحتلال الصهيوني تغلق مداخل بلدة حوارة في جنوب مدينة نابلس وتعتدي بالضرب على عدد من الشبان الفلسطينيين
مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في حي راس العامود ببلدة سلوان
مراسل المنار: مجلس النواب العراقي يصوّت بالإجماع على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تداعيات العقوبات الغربية على روسيا لا تضر بموسكو فقط وإنما بالاقتصاد العالمي
بوتين: لا يستطيع الغرب إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة
الكرملين: نحن بانتظار قبول السلطات الأوكرانية لمطالبنا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الفعلي الراهن
الخارجية الإيرانية: توقيف أثينا للسفينة الإيرانية إجراء غير قانوني ومرفوض تتحمل مسؤوليته الحكومة اليونانية
الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد الـ25 من تمّوز/يوليو المقبل موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد "لجمهورية جديدة"
زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب البيرو
مديرة منظمة التجارة العالمية تدعو دول العالم الى عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية
الخارجية الإيرانية: توقيف أثينا للسفينة الإيرانية إجراء غير قانوني ومرفوض تتحمل مسؤوليته الحكومة اليونانية
الرئيس التونسي قيس سعيّد يحدد الـ25 من تمّوز/يوليو المقبل موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد "لجمهورية جديدة"
وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي تركي على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي تركي على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
السنغال: مصرع 11 رضيعاً في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غرب البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إعلام العدو : اضرار في مركبات المستوطنين جراء القاء الحجارة عليهم قرب بيت عينون
منذ 1 ساعة
27 May، 2022
بيت عينون
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