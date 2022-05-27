إعلام العدو : اضرار في مركبات المستوطنين جراء القاء الحجارة عليهم قرب بيت عينون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 01:36

إعلام العدو : اضرار في مركبات المستوطنين جراء القاء الحجارة عليهم قرب بيت عينون

منذ 1 ساعة 27 May، 2022
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