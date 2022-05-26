زاخاروفا: سنطرد أي صحفي أو وسيلة إعلام أمريكية إذا حجب “يوتيوب” إحاطة وزارة الخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 13:06

زاخاروفا: سنطرد أي صحفي أو وسيلة إعلام أمريكية إذا حجب “يوتيوب” إحاطة وزارة الخارجية

منذ 22 mins 26 May، 2022
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا سوف تطرد أي صحفي أمريكي أو أي من وسائل الإعلام الأمريكية حال حجب إحاطة وزارة الخارجية الروسية على موقع “يوتيوب”.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي شاركت فيها زاخاروفا، اليوم الخميس 26 ايار/ مايو، وحملت عنوان ” دور الإعلام في المواجهة الكبيرة مع الغرب: مستقبل منصات الإنترنت في الواقع الجديد”.

قالت زاخاروفا “لقد حجبوا بعض الإحاطات لوزارة الخارجية الروسية. فكان رد فعلنا هو التحذير من أن حجب الإحاطة مجددا سوف يتسبب في عودة صحفي أو وسيلة إعلامية أمريكية إلى أوطانهم. وسوف نسمي اسم الصحفي أو وسيلة الإعلام المحددة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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