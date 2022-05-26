القوى الوطنية في القدس تطالب المقدسيين بتكثيف التواجد عصر الأحد في باب العمود للتصدي لمسيرة الاعلام

طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، اليوم الخميس، الى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من صباح يوم الأحد المقبل، للتصدي لعمليات الإقتحام للجماعات الاستيطانية.

وشددت القوى الوطنية خلال بيان لها على ضرورة التواجد عصر يوم الأحد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود، من أجل منع ما يسمى “مسيرة الأعلام الإسرائيلية” من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الإحتلال ان يثبت انه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها.

ودعت القوى كل تجار شعبنا في القدس، خارج أسوارها وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص بفتح محلاتهم التجارية، وعدم إغلاقها، كي لا يشكل فرصة للمتطرفين والمشاركين في مسيرة “الأعلام الإسرائيلية”، من استباحة المدينة وممارسة عربدتهم فيها.

ودعت كل أبناء شعبنا في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

المصدر: فلسطين اليوم