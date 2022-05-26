سيول: بيونغ يانغ تلتزم الصمت بشأن إطلاق الصواريخ بسبب الحسابات السياسية

علقت سيول على التزام بيونغ يانغ بالصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.

وقال مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه من الضروري التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها.

وأضاف إن عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي.

لكنه أفاد بأنه من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل.

وأطلقت بيونغ يانغ في اليوم السابق، 3 صواريخ باليستية يبدو أنه من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات من أحدث طراز هواسونغ-17 وصاروخ “KN-23” لكوريا الشمالية، غير أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الحكومية مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة رودونغ شينمون وغيرها لا تزال تلتزم الصمت حتى صباح اليوم.

المصدر: وكالات