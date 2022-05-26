السعودية تتقاعس في اصدار تأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين

تقاعست السعودية في اصدار تأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين من خلال عدم فتح موقع ” مسار ” في الوقت الذي لم يبق الا اسبوعين لايفاد الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة.

ومن المقرر ان يتوجه الحجاج الايرانيون الى الديار المقدسة بعد ايفاد الفريق التنفيذي لشؤون الحجاج حيث يأتي هذا التقاعس في الوقت الذي كانت عملية اصدار تأشيرات الدخول في الاعوام الماضية تبدأ قبل شهر من توجه الحجاج الى الاماكن المقدسة.

وكان قد تم بعد المتابعة المستمرة من قبل منظمة الحج والزيارة الاتفاق على اصدار تأشيرة دخول لمن يمثل ايران لتوفير الامكانات اللازمة للحجاج الايرانيين في ايام الحج الا انه لم يتم هذا الامر حتى هذه اللحظة.

وقد طالب المسؤولون الايرانيون في رسائل متعددة الحكومة السعودية بالاسراع في اصدار تأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين الا انها لم تفتح موقع ” مسار” لاصدار تاشيرات الدخول.

ويأتي هذا التقاعس في الوقت الذي تم فتح هذا الموقع لاصدار تاشيرات الدخول للحجاج النيجيريين والباكستانيين والهنود خلال الايام الماضية.

ونظرا لقصر المدة لتوجه الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة، فإن احدى الهواجس لديهم هو عدم تشرفهم بالحج خاصة وان ايران تقع في الرتبة الـ 6 للتوجه الى هناك من ناحية العدد قياسا للدول الاخرى.

المصدر: وكالة انباء فارس