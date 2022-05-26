حجم التجارة بين ایران و روسیا بلغ 4.5 ملیار دولار

اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا ” كاظم جلالي” ان حجم التجارة بين ایران و روسیا ارتفع الى 4.5 ملیار دولار بعد ماكان مليار و600 مليون دولار.

وأشار السفير ” جلالي” الذي كان يتحدث في الملتقى التجاري الايراني – الروسي الى العراقيل الكثيرة التي تعترض طريق ترانزيت السلع من ايران الى روسيا مؤكدا وجود 3 معابر حدودية من جمهورية آذربيجان لدخول السلع ومثلها لخروجها التي يجب حلها لتسهيل تصدير السلع الى روسيا.

وتطرق الى كري نهر ” ولغا” في روسيا وقال: ان السفن التي تحمل السلع في هذا النهر تعمل بنصف طاقتها حيث بامكان المهندسين الايرانيين تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

وأكد سفير ايران لدى روسيا ان الموانئ الايرانية يتم استخدامها بشكل جيد الا ان تطوير سكك الحديد بين رشت الايرانية وآستارا الروسية يعتبر حاجة ماسة جدا داعيا الى تظافر الجهود مع الجانب الروسي لتطوير هذا المشروع المشترك حيث يمكن استخدامه في طريق محور الشمال – جنوب.

وحول التبادل المالي بين الجانبين قال: لقد اتخذت اجراءات جيدة في هذا المجال الا انه يجب ان يتم التبادل بالعملة الوطنية لكلا البلدين حيث ان احدى المشاكل التي يواجهها التجار الايرانيون تبديل عملة الروبل الروسي الى يورو مما يسبب هبوط الفائدة او الحاق الضرر بهم في حين ان التجارة لها قواعدها بمافيها الربح لكلا الجانبين.

وتوقع ان يتم في القريب العاجل انشاء مركز تنمية الصادرات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا داعيا الى ان تجري المحادثات بين التجار في كلا البلدين بشكل مباشر ودون اي وسيط.

المصدر: وكالة مهر