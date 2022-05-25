العثور على جثث 4 عمال مناجم من أصل 8 مفقودين منذ 39 يوما في منجم للزنك في بوركينا فاسو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 12:44

العثور على جثث 4 عمال مناجم من أصل 8 مفقودين منذ 39 يوما في منجم للزنك في بوركينا فاسو

منذ 1 ساعة 25 May، 2022
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