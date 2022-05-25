“لقاء الاحزاب” هنأ بعيد التحرير: وحدها المقاومة أخرجت العدو الصهيوني من ارضنا ذليلا

هنأ “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية” في البقاع في بيان له الثلاثاء بعيد المقاومة والتحرير.

وقال اللقاء ” وحدها المقاومة اللبنانية بكل فصائلها راكمت الجهد التحرري بالدم الزكي، وفي طليعتها المقاومة الاسلامية، وأخرجت العدو الصهيوني من ارضنا ذليلا يجرجر خيبته وهزيمته المدوية دون قيد او شرط على يد ابطال نذروا المهج والأنفس لقضية تساوي الوجود، يؤازرها شعب جبار صابر شكل انموذجا للصمود والثبات والتضحية وحاضنة دافئة لشباب ازهرت دماؤه نصرا مؤزرا”.

وتابع اللقاء ان “الخامس والعشرين من ايار سيبقى في ذاكرة الوطن والامة يوما منذورا للعز، يشع في تاريخ امتنا شمس صباحات ويتجدد ليبدد ظلام الخوف والخنوع بانتظار النصر الاكبر يوم تحرير الارض والمقدسات في فلسطين السليبة، والذي نراه اقرب من بياض العين الى سوادها”.

المصدر: مراسل الموقع