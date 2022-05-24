الشيخ الخطيب هنأ بعيد التحرير: معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” وفرت الامن وحمت لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 24 2022 - 17:10

الشيخ الخطيب هنأ بعيد التحرير: معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” وفرت الامن وحمت لبنان

منذ 10 mins 24 May، 2022
الشيخ علي الخطيب
لبنان

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب الشعب اللبناني بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”.

وقال الشيخ الخطيب الثلاثاء “لقد أثبتت التجارب ان لبنان محصن ومنيع بوجه العدوان بفعل هذه معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي وفرت الامن والاستقرار لكل اللبنانيين بوجه الارهابين الصهيوني والتكفيري”.

وأكد الشيخ الخطيب ان “هذه المعادلة اكثر من ضرورة وطنية للدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره وضمانة كبرى لاستثمار ثروات لبنان النفطية في البر والبحر ولجم اي تهديد صهيوني بالعدوان على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة