الشيخ الخطيب هنأ بعيد التحرير: معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” وفرت الامن وحمت لبنان

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب الشعب اللبناني بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”.

وقال الشيخ الخطيب الثلاثاء “لقد أثبتت التجارب ان لبنان محصن ومنيع بوجه العدوان بفعل هذه معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي وفرت الامن والاستقرار لكل اللبنانيين بوجه الارهابين الصهيوني والتكفيري”.

وأكد الشيخ الخطيب ان “هذه المعادلة اكثر من ضرورة وطنية للدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره وضمانة كبرى لاستثمار ثروات لبنان النفطية في البر والبحر ولجم اي تهديد صهيوني بالعدوان على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام