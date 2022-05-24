قوة صهيونية خاصة تعتقل شابًا على الطريق الرئيس قرب مفرق كفل حارس في سلفيت (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 17:12

قوة صهيونية خاصة تعتقل شابًا على الطريق الرئيس قرب مفرق كفل حارس في سلفيت (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 17 mins 24 May، 2022
أخبار موقع المنار

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