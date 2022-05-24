قوة صهيونية خاصة تعتقل شابًا على الطريق الرئيس قرب مفرق كفل حارس في سلفيت (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 17:12
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوة صهيونية خاصة تعتقل شابًا على الطريق الرئيس قرب مفرق كفل حارس في سلفيت (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 17 mins
24 May، 2022
اعتقال فلسطيني
العدو الصهيوني
بلدة سلفيت
فلسطين
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