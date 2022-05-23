غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات داخل انفاق المطار باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 16:06
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: مبدأنا هو عدم القبول بالتعايش مع العدو الإسرائيلي
النخالة: الصهاينة يقاتلوننا على المسجد الأقصى ويريدون بالحد الأدنى أن يقسّموه لذلك علينا أن نكون مستعدين دائماً للمواجهة
حماس: قرار محكمة الاحتلال السماح لليهود بممارسة طقوسهم خلال اقتحاماتهم للأقصى تصعيد خطير يتحمل قادة العدو تداعياته
الخارجية الفلسطينية: إحالة ملف اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية
وصول الدفعة الأولى من باصات النقل العام الفرنسية إلى مرفأ بيروت ووزير النقل يدعو دول العالم إلى مساعدة لبنان من دون شرط
الوزير علي حمية: سنبدأ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل تكون من خلاله الدولة هي المنظمة والقطاع الخاص هو المشغل
النائب حسن فضل الله: السقف العالي لا يوصل للأمكنة التي يتوهمها البعض وحين يأخذ كل واحد حجمه تبدأ المسؤوليات الحقيقية
النائب فضل الله: مستعدون للتعاون مع من يلتقي معنا في عناوين أساسية كحماية السيادة ومنع أي تدخل خارجي ومكافحة الفساد
النائب فضل الله: ندعو الحكومة للقيام بمسؤولياتها ومن يعتبر أنه بالحصول على مقعد نيابي زائد يستطيع حكم البلد واهم
المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري: بدء رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة حول مجلس النواب قبل الجلسة المقبلة
القوات المسلحة الإيرانية: التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايى
الحرس الثوري الإيراني: سنعاقب الجماعات الإرهابية المرتبطة بالصهاينة والاستكبار على جريمة اغتيال العقيد صياد خدايى
الرئيس الإيراني قبيل توجهه إلى عُمان: الانتقام لدماء الشهيد صياد خدايى أمر مؤكد والاستكبار يقف خلف اغتياله
السيد ابراهيم رئيسي من مسقط: نسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع عُمان ضمن سياسة التوجه نحو دول الجوار
وكالة الأنباء العُمانية: توقيع اتفاقات تعاون بين مسقط وطهران في قطاعات عدة من بينها النفط والغاز
الكرملين: عسكرة أوروبا لن تساعد في تعزيز الأمن في القارة ومصدر مشكلة الغذاء في العالم ليس روسيا بل العقوبات الغربية ضدها
الخارجية الروسية: مستعدون للعودة للمفاوضات مع كييف ولا نستبعد احتمال مناقشة تبادل أسرى "آزوفستال" معها
الخارجية الروسية: موسكو تدرس اقتراحاً مقدماً من روما للتسوية في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: تدمير آليات أوكرانية في مقاطعة جيتومير كانت متوجهة إلى دونباس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: روسيا لم تكن لتشن الغزو على أوكرانيا لو فرضت عليها عقوبات حاسمة قبل الحرب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: التوسع الذي لا يراعي حساسيات الأمن القومي لأعضاء الناتو لن يأتي بخير لأنقرة أو للحلف
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لليابان: الصين تلعب بالنار بشأن تايوان ومستعدون للدفاع عنها بوجه أي غزو صيني
الخارجية الصينية رداً على بايدن: ندعو الولايات المتحدة إلى توخي الحذر عند الحديث عن قضية تايوان
مقتل حارس أمن في السفارة القطرية في باريس وقوات الأمن تحتجز المشتبه فيه
عاصفة ترابية في العراق تتسبب بتعليق الرحلات الجوية وعشرات حالات الاختناق وتوقعات بانحسارها مساء اليوم
الأمم المتحدة: زيادة عدد النازحين قسراً حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص للمرة الأولى على الإطلاق
رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بإعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم
عاصفة ترابية في العراق تتسبب بتعليق الرحلات الجوية وعشرات حالات الاختناق وتوقعات بانحسارها مساء اليوم
مقتل 7 أشخاص على الأقل وإنقاذ نحو 100 آخرين إثر نشوب حريق في عبّارة في الفيليبين
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات داخل انفاق المطار باتجاه بيروت
منذ 1 ساعة
23 May، 2022
انفاق المطار
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
التعليقات
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