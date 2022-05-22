معاريف: الصحة “الإسرائيلية” تعلن اكتشاف حالة ثانية يشتبه أنها مصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن اكتشاف حالة ثانية يشتبه في أنه مصاب بجدري القرود.

وكانت الصحة “الإسرائيلية” أعلنت ، مساء الجمعة، عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود.

وأبلغ مستشفى “إيخيلوف” في “تل أبيب” أن رجلاً في الثلاثينيات من العمر، عاد من رحلة في غرب أوروبا، وصل إلى غرفة الطوارئ مع أعراض أثارت الاشتباه أنها ناتجة عن فيروس جدري القرود.

وأعلن المستشفى أن المصاب حالته طفيفة وأنه أبقي في المستشفى معزولا للمراقبة والتقييم.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث انتشار مرض جدري القردة في عدد من دول أوروبا وأميركا الشمالية.

ووفق صحيفة “تيلغراف” البريطانية، الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، ووضع اللقاحات المضادة للمرض.

المصدر: فلسطين اليوم