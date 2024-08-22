الهند تطور لقاحا ضد “جدري القردة”

أعلن المعهد الهندي للأمصال (SII) أنه يعمل على تطوير لقاح مضاد لمرض “جدري القردة”.

وحول الموضوع قالت المديرة التنفيذية للمعهد أدار بوناوالا:”مؤسستنا التي تعتبر أحد أكبر مطوري اللقاحات في الهند تعمل على تطوير لقاح مضاد لجدري القردة. اللقاح من المفترض أن يكون جاهزا بحلول نهاية العام الجاري”.

وأضافت:”نظرا للوضع المعلن في العالم بسبب تفشي جدري القردة بدأنا بتطوير لقاح مضاد لهذا المرض، ونأمل أن يكون لدينا على مدار العام المزيد من الأخبار الإيجابية لمشاركتها”.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة الهندية قد أصدرت عددا من التوصيات لعزل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بجدري القردة، وتم تكليف المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) بفحص عينات من فيروس المرض.

وحول الموضوع قال القائم بأعمال مدير معهد أبحاث الإيدز في الهند، رامان جانجاخدكار:”اللقاحات المتاحة حاليا ضد مرض جدري القردة أظهرت فعالية بنسبة 80 %، لذا يمكن اعتبارها بأنها فعالة، لكن اللقاحات المبنية على أساس الفيروسات الحية التي تم إضعافها قد تكون أكثر فعالية في علاج السكان المعرضين للخطر،ولن تكون هناك حاجة إلى التطعيم الشامل كاستراتيجية”.

و”جدري القردة” أو ما يعرف بـ mpox، هو مرض يسببه فيروس ينتشر من شخص لآخر من خلال ملامسة جلد المصاب أو عبر الجهاز التنفسي أو من خلال العينين أو الأنف أو الفم، ويمكن أن ينتشر أيضا من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، مثل الفراش والملابس، بالإضافة إلى الاتصال الوثيق بالحيوانات المصابة، مثل القردة والجرذان، ومن بين أعراض هذا المرض الطفح الجلدي والتقرحات الجلدية، والحمى، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والوهن، وتضخم الغدد اللمفاوية.

المصدر: نوفوستي