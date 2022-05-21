الفياض يصل إلى النجف الأشرف قادماً من كربلاء ويزور المرجع النجفي

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، إلى محافظة النجف الأشرف على رأس وفد من الهيئة.

وقام السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي بزيارة عدد من بيوتات المراجع حيث زار المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي، وأطلع الفياض المرجع النجفي على الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الحشد الشعبي في حماية البلاد وضرب أوكار الإرهاب، وقد أثنى المرجع النجفي على دور الحشد الشعبي والانتصارات التي حققها ضد الإرهاب.

كما زار السيد الفياض بعد ذلك منزل المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره).

الفياض يعلن من كربلاء عن قرب صدور توجيه جديد بشأن قيادات عمليات الحشد الشعبي

وكان الفياض قد زار قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي في محافظة كربلاء المقدسة، حيث أعلن عن قرب صدور توجيهات تخص تعزيز قيادات عمليات الحشد الشعبي وجعلها تشكيلات دائمة تتمتع بالامكانيات والصلاحيات، فيما أشار الى الدور الكبير الذي تضطلع به قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي.

وقال الفياض في كلمة ألقاها خلال زيارته مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط، إنه “تفقدنا، اليوم، قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي التي تمثل نقطة مهمة جدا وتتعامل مع اعداد مليونية بالتعاضد مع القوات الأمنية”.

وأضاف، إنه “اجتمعنا مع القادة والألوية وجميع تفرعات قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي واستمعنا لمجمل الأمور والمعضلات التي تواجههم”، مبينا “اننا كبيت واحد سنتعاون لتجاوز العقبات وسننتهي في البت فيها خلال الأسبوع المقبل وسنبدأ بتعزيز دور قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي التي توفر الحماية والأمن لأعداد مليونية من الزوار أسبوعيا وسنويا بشكل تعجز عنه دول”.

وأوضح الفياض، أنه “سيصدر توجيه خلال الأيام المقبلة بتعزيز قيادات العمليات وجعلها تشكيلات دائمة وفاعلة ولها إمكانيات وملاك تنجز مهامها وليست مجرد اطر تنسيقية”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي