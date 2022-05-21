اليمن: إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في أجواء حجة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية السبت طائرة تجسسية مسلحة تابعة لقوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في أجواء محافظة حجة اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أنه “تم إسقاط الطائرة وهي من نوع كاريال تركية الصنع، أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في حجة صباح السبت”.

وأشار سريع إلى أن “عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد”، واكد أن “القوات المسلحة حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان”، ولفت الى أن “مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام”.

المصدر: موقع انصار الله