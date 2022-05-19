بلومبرغ: “روسنفط” وغازبروم نفط” تحجزان مزيدا من السفن لشحن النفط إلى آسيا

قالت وكالة “بلومبرغ” إن شركتي “روسنفط” و”غازبروم نفط” حجزتا المزيد من الناقلات المملوكة لشركة “سوفكوم فلوت” خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتسليم النفط الروسي إلى المشترين في آسيا.

وذكرت الوكالة أنه وفقا لمصادر وبيانات تتبع، بدأت “روسنفط” في شحن النفط ماركة Urals بشكل متزايد على سفن “سوفكومفلوت” إلى وجهات تشمل الساحل الغربي للهند، حيث توجد “نايارا إنرجي”، وهي مصفاة نفط خاصة، و”ريلاينس إندستريز ليمتد”، وهي منشأة صناعية.

ووفقا لمصادر الوكالة، فإن بعض الشحنات التي أرسلتها “روسنفط” إلى الهند، كانت في السابق مخصصة لمشترين آخرين، لكن تم إعادة توجيهها إلى آسيا بعد فرض عقوبات ضد روسيا.

كما قامت شركة “غازبروم نفط” بدورها، بحجز عدة ناقلات نفط عبر “سوفكوم فلوت” لنقل النفط ماركة ESPO (شرق سيبيريا المحيط الهادئ) في مايو. ووفقا للوكالة، قامت تسع ناقلات من شركة “سوفكوم فلوت” بالفعل بتسليم النفط أو أنها بصدد تسليم النفط إلى الهند في عام 2022، بينما لم تكن هناك مثل هذه الشحنات العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تتجه ناقلة نفط واحدة على الأقل إلى الصين.

وأكملت شركة سوفكوم فلوت” يوم الثلاثاء إعادة هيكلة التزامات القروض وخفضت عدد السفن إلى 111 وحدة، وبالتالي خفضت حصة السفن المرهونة إلى 10% من إجمالي الأسطول. وانخفض إجمالي الحسابات المستحقة الدفع للمجموعة بنسبة 43% – إلى 1.7 مليار دولار. وفي وقت سابق، أعلنت “سوفكوم فلوت” عن خطط لبيع جزء من الأسطول، الذي أصبح تشغيله غير مناسب على خلفية العقوبات، فضلا عن الحمولة العمرية.

يذكر أن مجموعة شركات “سوفكوم فلوت” هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في النقل البحري لناقلات الطاقة (الغاز المسال والنفط ومشتقاته). وتشارك الشركة في خدمة المشاريع الصناعية الكبرى في روسيا وخارجها.

المصدر: بلومبرغ