الداخلية بغزة: مناورة للأجهزة الأمنية والشرطة ظهر الأربعاء

تبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عند الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم بأن المناورة تستمر لمدة ساعة واحدة، ويكون مسرح عملياتها في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة، حيث ستكون تلك المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة.

وذكر البزم في تصريح صحفي تلقت “شهاب” نسخة عنه، أنه سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة.

المصدر: وكالة شهاب