مراسل المنار: جيش العدو القى قنابل مضيئة داخل الأراضي السورية المحتلة مقابل بلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 22:30

مراسل المنار: جيش العدو القى قنابل مضيئة داخل الأراضي السورية المحتلة مقابل بلدة الوزاني

منذ 21 mins 17 May، 2022
أخبار موقع المنار

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