النائب باسيل : احدى كذباتهم هي موضوع الدولار الذي وعدوا بخفضه وامس مع الانتصار الوهمي الذي اعلنه البعض ارتفع الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 20:48

النائب باسيل : احدى كذباتهم هي موضوع الدولار الذي وعدوا بخفضه وامس مع الانتصار الوهمي الذي اعلنه البعض ارتفع الدولار

منذ 1 ساعة 17 May، 2022
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