النائب جبران باسيل : للأسف بعض الناس يدافعون عن “إسرائيل” ويحملون مسؤولية ما يجري للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 09:10

النائب جبران باسيل : للأسف بعض الناس يدافعون عن “إسرائيل” ويحملون مسؤولية ما يجري للمقاومة

منذ 54 mins 30 June، 2024
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