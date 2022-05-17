النائب الفائز رامي أبو حمدان : ما جرى في يوم الإنتخابات لم يفاجئنا على الإطلاق، لأنّكم أهل الوفاء والولاء وقدّمتم أغلى ما لديكم من أجل هذه المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 17:28

النائب الفائز رامي أبو حمدان : ما جرى في يوم الإنتخابات لم يفاجئنا على الإطلاق، لأنّكم أهل الوفاء والولاء وقدّمتم أغلى ما لديكم من أجل هذه المسيرة

منذ 52 mins 17 May، 2022
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