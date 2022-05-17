الوزير مولوي وزع نتائج انتخابات 2022

أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الاستحقاق الانتخابي لعام 2022، وأتت أسماء النواب الـ128 الفائزين في البرلمان على الشكل التالي:

– دائرة الشمال الاولى:

محمد يحيى

محمد سليمان

وليد البعريني

جيمي جبور

اسعد درغام

سجيع عطيه

احمد رستم

– دائرة الشمال الثانية:

أحمد الخير

عبد العزيز الصمد

جهاد الصمد

أشرف ريفي

طه ناجي

ايهاب مطر

عبد الكريم كباره

رامي فنج

الياس الخوري

فراس السلوم

جميل عبود

– دائرة الشمال الثالثة:

ميشال رينه معوض

طوني سليمان فرنجية

ميشال شوقي الدويهي

ستريدا جعجع

ويليم طوق

اديب عبد المسيح

فادي كرم

جورج عطاالله

غياث يزبك

جبران باسيل

– دائرة بيروت الاولى:

غسان حاصباني

نقولا صحناوي

نديم الجميّل

جان طالوزيان

بولا يعقوبيان

آغوب ترزيان

جهاد بقردوني

وسينتيا زرازير

– دائرة بيروت الثانية:

امين شري

ابراهيم منيمنة

فؤاد مخزومي

عدنان طرابلسي

وضاح الصادق

ملحم خلف

عماد الحوت

فيصل الصايغ

ادغار طرابلسي

محمد خواجة

نبيل بدر

– دائرة جبل لبنان الاولى:

زياد الحواط

رائد برو

ندى البساني

نعمة افرام

شوقي الدكاش

فريد هيكل الخازن

سليم الصايغ

سيمون أبي رميا.

– دائرة جبل لبنان الثانية:

ملحم الرياشي

سامي الجميل

الياس حنكش

ابراهيم كنعان

ميشال المر

هاغوب بقرادونيان

الياس بو صعب

رازي الحاج

– دائرة جبل لبنان الثالثة:

بيار بو عاصي

هادي أبو الحسن

ألان عون

كميل شمعون

فادي علامة

علي عمار.

– دائرة جبل لبنان الرابعة:

تيمور جنبلاط

مروان حمادة

بلال عبدالله

جورج عدوان

نجاة خطار عون

حليمة القعقور

فريد البستاني

جورج عطالله

أكرم شهيب

مارك ضو

راجي السعد

نزيه متى

سيزار أبي خليل

– دائرة البقاع الاولى:

ميشال ضاهر

جورج عقيص

الياس اسطفان

بلال الحشيمي

سليم عون

رامي ابو حمدان

جورج بوشيكيان

– دائرة البقاع الثانية:

قبلان قبلان

وائل ابو فاعور

حسن مراد

ياسين ياسين

شربل مارون

غسان سكاف

– دائرة البقاع الثالثة:

حسين الحاج حسن

غازي زعيتر

إيهاب حمادة

ابراهيم الموسوي

أنطوان حبشي

جميل السيد

محمد الحجيري.

– دائرة الجنوب الأولى:

غادة أيوب

عبد الرحمن البزري

أسامة سعد

سعيد الاسمر

شربل مسعد.

– دائرة الجنوب الثانية:

نبيه بري

حسن عزالدين

علي خريس

عناية عزالدين

علي عسيران

ميشال موسى

حسين جشي.

– دائرة الجنوب الثالثة:

الياس جراده

فراس حمدان

محمد رعد

حسن فضل الله

علي فياض

علي حسن خليل

أشرف بيضون

أيوب حميد

هاني قبيسي

ناصر جابر

قاسم هاشم





المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام