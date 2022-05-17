واشنطن تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2022 - 04:04

واشنطن تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح

منذ 2 ساعة 17 May، 2022
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرونفيلد
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرونفيلد الهند إلى إعادة النظر في قرارها حظر تصدير القمح إلى الخارج على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين “اطلعنا على الأنباء عن القرار الهندي”.

وتابعت: “ندعو الدول لعدم فرض القيود على الصادرات لأننا نعتقد بأن أي قيود ستؤدي إلى زيادة نقص المواد الغذائية”.

وجاء ذلك تعليقا على قرار الهند حظر تصدير القمح، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة الهندية يوم 14 ايار/ مايو الجاري.

ويأتي ذلك في ظل المخاوف من أزمة غذائية في العالم جراء تعطل توريدات القمح من أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ش

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة