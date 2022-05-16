غرق 11 مهاجرا وإنقاذ 5 في الجزائر

قضى 11 مهاجرا جزائريا غرقا بينما تم إنقاذ 5 آخرين بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية في تيبازة.

وذكرت قناة “الحياة” الجزائرية أن بين الناجين طفلان.

كذلك كتب الناشط في المنظمة الاسبانية “المركز الدولي للتعرف على المهاجرين المفقودين”، فرانسيسكو خوسي كليمنتي مارتن: “حسب المعلومات التي وصلتنا، غرق قارب على متنه 16 شخصا، غرق 11 وإنقاذ 5 أشخاص”.

وتابع “كان بينهم نساء وأطفال وكانت وجهتهم أرخبيل البليار”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الضحايا وقالوا إنهم يتحدرون كلهم من مدينة فوكة بولاية تيبازة، غرب العاصمة الجزائرية، وإنهم كانوا متوجهين نحو إسبانيا وانقلب بهم القارب ليل الأحد الاثنين، وظلوا 14 ساعة في المياه قبل أن تنقذهم سفينة مصرية وتسلمهم للسلطات الجزائرية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية نشرت حصيلة حول الهجرة غير الشرعية، ذكرت فيها أن حرس السواحل ” أنقذوا 172 شخصا كانوا على متن قوارب، فيما تم توقيف 86 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة”، وذلك بين الرابع والعاشر من مايو.

وخلال العام الماضي لقي أكثر من 4 آلاف مهاجر حتفهم أو فقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا، بحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تعتمد حصيلتها على اتصالات للمهاجرين او المقربين منهم على أرقامها للطوارىء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية