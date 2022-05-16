وزير الداخلية بسام مولوي: الإنتخابات كانت جدًا ناجحة وليس هناك من شوائب تذكر وكل الإشكالات عولجت بسرعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2022 - 18:56

وزير الداخلية بسام مولوي: الإنتخابات كانت جدًا ناجحة وليس هناك من شوائب تذكر وكل الإشكالات عولجت بسرعة

منذ 1 ساعة 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة