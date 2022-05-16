الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وأجواء سديمية، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع تشكل ضباب بدءا من مستويات منخفضة، وانخفاض في درجات الحرارة.

– الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب المنخفض الجوي المحدود الفعالية المتمركز فوق تركيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واحتمال تساقط رذاذ محلي بخاصة شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار تؤدي الى أجواء سديمية وبالتالي سوء في الرؤية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 18الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: سيئ بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي:764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية