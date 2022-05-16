اليمن: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الاردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة

أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة التي أبرمت قبيل شهر رمضان المبارك بين اليمن وتحالف دول العداون.

وافادت قناة المسيرة ان الطائرة التي أقلعت من مطار صنعاء الدولي كان على متنها 151 مسافرا غالبيتهم كانوا من المرضى، ومن المرتقب عودة طائرة اليمنية مساء اليوم من الأردن لنقل العالقين خارج اليمن.

واكدت إدارة مطارصنعاء الدولي أن الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان.

المصدر: قناة المسيرة