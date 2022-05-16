باسيل: التيار الوطني الحر خرج منتصرا من المعركة الانتخابية وسينال نوابا في كل لبنان

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن االتيار انتصر في الانتخابات في الإنتخابات التشريعية.

وقال في كلمة له مساء اليوم الاحد بالتزامن مع استمرار عملية فرز الاصوات في الدوائر الانتخابية كافة، شكر باسيل “التيار على جهده المجاني والقوى الامنية والجهات التي امنت سير هذا النهار بشكل طبيعي وهذا يدحض كل اكاذيب تطيير الانتخابات بحقنا”.

أضاف: “التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها”.

وتابع باسيل: “الثابت ان القوات هو الحزب الاول بشراء الضمائر فليفتخر بذلك اذا اراد والتمويل مصدره الاقليمي معروف وكانت هناك جولات لسفراء”.

وأكمل قائلا “واضح انه يجب انتظار الارقام والنتائج قبل الحديث لكن الاكيد ان التيار خرج منتصرا من المعركة فهو سينال نوابا في كل لبنان والعدد نتركه للنتائج التي ستتظهر تباعا وفكرة الغاء التيار سقطت”.

المصدر: موقع المنار