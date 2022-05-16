مراسل المنار: لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد ولائحة بناء الدولة بمقعد واحد بعد فرز 529 قلم من أصل 590 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 01:52

مراسل المنار: لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد ولائحة بناء الدولة بمقعد واحد بعد فرز 529 قلم من أصل 590

منذ 55 mins 16 May، 2022
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