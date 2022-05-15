الماكينة الانتخابية لحزب الله بالبقاع: نناشد الجيش وقوى الامن ضمان حق الاقتراع لكافة المواطنين

أكدت الماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع في بيان لها الاحد ان “كل ما تروج له بعض منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات التي حصلت في بعض مناطق البقاع هو عار عن الصحة وغير دقيق”.

وقال البيان “يهمنا ان نوضح للرأي العام ان حقيقة ما جرى في بلدة الكنيسة هو اشكال حصل بين مندوبين من حزب القوات وشباب من ال زعيتر ولا علاقة لحزب الله وماكينته الانتخابية به لا من قريب ولا بعيد”، وتابع “اما بخصوص ما حصل في المعلقة وحوش الامراء (قضاء زحلة) فقد تم الاعتداء من قبل عناصر حزب القوات على مندوبين من لائحة الامل والوفاء وعلى الناخبين في محاولة لمنعهم من الدخول الى اقلام الاقتراع ومحاولة لاغلاق اقلام الاقتراع وقد قام الناخبون بالدفاع عن انفسهم امام الاعتداء الذي تعرضوا له و قد عملت قوى الامن و الجيش على فض الاشكال و ابقاء اقلام الاقتراع مفتوحة امام الناخبين”، واضاف “نحن نناشد الجيش و قوى الامن بتكثيف تواجدهم لضمان حق الاقتراع لكافة المواطنين”.

ولفت البيان الى انه “في بيت شاما و بدنايل و قصرنبا ، فقد انسحب مندوبو القوات من بعض الاقلام الانتخابية نتيجة خلاف وقع مع بعض المندوبين من لوائح اخرى وقام مسؤول من حزب الله باعادتهم الى الأقلام وتأمين المستلزمات لهم لضمان قيامهم بعملهم بكامل الحرية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله