حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2022 - 15:40

حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب

منذ 2 ساعة 14 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة