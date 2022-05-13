افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين

افتتح اليوم مركز مطربا الحدودي بين سورية ولبنان بعد إتمام التحضيرات اللوجستية وتجهيز البنية التحتية الأساسية بحضور فعاليات رسمية وشعبية من البلدين.

ويأتي افتتاح المركز الحدودي في سياق الإجراءات الهادفة إلى تحسين واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين وبما يسهم في تسهيل أمور تنقل المواطنين على طرفي الحدود وبناء على مطالب شعبية.

ويقدم المركز الحدودي الجديد الخدمات المتعلقة بالمسافرين القادمين والمغادرين وهو رابع مركز في محافظة حمص والسادس بين سورية ولبنان.

حضر الافتتاح من الجانب السوري مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية اللواء خالد حديد وقائد شرطة محافظة حمص اللواء أحمد شامية ورئيس فرع الهجرة والجوازات في حمص العميد محمد سليمانو ونائب محافظ حمص إلياس الخوري.

المصدر: وكالة سانا