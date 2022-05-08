وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: النتائج النهائية للاقتراع يوم الجمعة في 10 دول بلغت 59.45 ومنها 3 دول تخطت نسبتها 70% وهي إيران وسوريا والبحرين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 13:14

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: النتائج النهائية للاقتراع يوم الجمعة في 10 دول بلغت 59.45 ومنها 3 دول تخطت نسبتها 70% وهي إيران وسوريا والبحرين

منذ 2 ساعة 8 May، 2022
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