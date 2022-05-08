وصول رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى غرفة العمليات في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حيث تتم متابعة سير الانتخابات في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2022 - 13:14

وصول رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى غرفة العمليات في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حيث تتم متابعة سير الانتخابات في الخارج

منذ 3 ساعة 8 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة