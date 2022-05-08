وصول رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى غرفة العمليات في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حيث تتم متابعة سير الانتخابات في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 13:14
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حزب الله: ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين
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الدفاع الروسية: إسقاط طائرات ومروحيات للجيش الأوكراني وإحباط عملية إنزال لمحاولة استعادة جزيرة زمييني بالبحر الأسود
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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
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حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وصول رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى غرفة العمليات في مبنى وزارة الخارجية اللبنانية حيث تتم متابعة سير الانتخابات في الخارج
منذ 3 ساعة
8 May، 2022
الانتخابات النيابية
الرئيس اللبناني
وزارة الخارجية
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