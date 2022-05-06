“التوحيد الاسلامي”: عملية إلعاد ضربة موجعة للعدو الاسرائيلي

هنأت حركة “التوحيد الإسلامي” في بيان لها “بالعملية البطولية التي نفّذها مقاومان فلسطينيان في مغتصبة إلعاد شرق تل أبيب وسقط نتيجتها 4 قتلى وفق اعتراف سلطات الاحتلال في ضربة موجعة تثأر للأمة بأجمعها من عدوان الصهاينة المجرمين على المرابطين في المسجد الأقصى من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأضافت الحركة ان “الوحدة بين جبهات وساحات الصراع يولد الانتصار وتحرر المقدسات وترسم معادلات الردع وتوازن الرعب، هذا فضلا عن النتائج الكبرى لتلاحم الداخل الفلسطيني وتحفّز الشتات للزحف والدخول إلى بيت المقدس من كل حدب وصوب وفق وعد الآخرة الذي أصبح قريبا وقريبا جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام