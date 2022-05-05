الجبهة الشعبية : العملية هي رد شعبنا على الاعتداءات والمقاومة لم تخلف وعدها مع القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 23:00

الجبهة الشعبية : العملية هي رد شعبنا على الاعتداءات والمقاومة لم تخلف وعدها مع القدس

منذ 26 mins 5 May، 2022
أخبار موقع المنار

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