الناتو: لا يمكننا المخاطرة بصدام مباشر مع روسيا ونعمل على عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ميرسيا جيوانا أن”الحلف يسعى لضمان عدم تمدد الصراع في أوكرانيا إلى خارج حدودها، مشيرًا إلى أن الناتو لا يمكنه المخاطرة بمواجهة مباشرة مع روسيا”.

وقال جيوانا، خلال ندوة مشتركة حول “صمود الناتو” بين هيئة “تحويل قيادة الحلفاء” التابعة للحلف والحكومة البولندية، “يلعب الناتو دورًا مهمًا لضمان عدم توسع الحرب خارج أوكرانيا. لا يمكننا المخاطرة بصراع مباشر بين الناتو وروسيا لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن والموت والمعاناة للجميع. مهمتنا هي الحفاظ على سلامة مليار مواطن في دول الناتو”.

وأضاف جيوانا “لهذا السبب نجري منذ عام 2014 أكبر عملية تعزيز لأمننا الجماعي منذ جيل، ومع بدء الحرب في أوكرانيا عززنا دفاعاتنا بأكثر من 40 ألف عسكري تحت قيادة الناتو في المنطقة الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، فضلًا عن مئات السفن والطائرات، وسنواصل القيام بذلك”.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الأربعاء، أن إعلان حلف شمال الأطلسي “الناتو” أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمالية جلب أسلحة نووية إلى الدول الأعضاء الجديدة في الحلف، وسيؤدي إلى تدريبات استفزازية بالقرب من الحدود الروسية”.

المصدر: سبوتنيك