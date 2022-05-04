وفد من الجهاد الإسلامي زار عائلة الأسير سكاف مهنئا بالفطر

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة القيادي في الحركة بسام موعد، منزل عائلة عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في المنية، للتهنئة بعيد الفطر، وكان في استقبالهم جمال سكاف شقيق الأسير.

وتحدث موعد الذي نقل تهاني قيادة الحركة والمقاومين في سرايا القدس بمناسبة العيد، الى عائلة عميد الأسرى العرب يحيى سكاف، معتبرا أن “الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل بكافة الوسائل المتاحة، ولن يكل أو يمل مهما طال الزمن، حتى تتحرر كافة الأراضي والأسرى والمقدسات من الإحتلال البغيض”.

وأكد أن “المقاومة الفلسطينية ستبقى على جهوزيتها التامة في مواجهة أي اعتداء يمكن أن يقوم به العدو، ونقول لأبناء أمتنا تأكدوا ان المقاومة ستفاجئ الجميع وستنتصر في المعارك القادمة كما انتصرت وفرضت المعادلات الجديدة في معركة سيف القدس”.

بدوره رحب جمال سكاف شقيق الأسير بالوفد، وتوجه بتحية “الإجلال والإكبار إلى رجال المقاومة الفلسطينية البواسل، الذين يواجهون العدو الغاشم ويدافعون عن الأمة بأكملها بعزيمة واصرار قل نظيرهم، حيث تقدم المقاومة والشعب الفلسطيني المناضل يوميا الشهيد تلو الشهيد الذين يرسمون بتضحياتهم الطريق الصحيح للتحرير”.

واعتبر أن “المقاومة هي الخيار الوحيد الذي سيحقق الانتصارات على الإحتلال”، مؤكدا “البقاء الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في نضالهم المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام