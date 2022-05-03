قوات الاحتلال الاسرائيلي تزعم اعتقال فلسطيني حاول اجتياز العائق من جنوبي قطاع غزة نحو الغلاف قبل قليل (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2022 - 17:50

قوات الاحتلال الاسرائيلي تزعم اعتقال فلسطيني حاول اجتياز العائق من جنوبي قطاع غزة نحو الغلاف قبل قليل (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 16 mins 3 May، 2022
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