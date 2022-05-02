مرض نادر يعطل حركة الشابة بتول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 20:54
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السلطات النيجيرية: ثمانية قتلى جراء إنهيار مبنى من ثلاث طبقات في نيجريا
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
غازبروم الروسية: طلبات المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسي زادت لتصل إلى 98.96 مليون متر مكعب
المجر: نعارض رسميا أي عقوبات أوروبية على صادرات النفط والغاز من روسيا
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مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال في حريق اندلع بأحد أحياء العاصمة الفلبينية مانيلا
السلطات النيجيرية: ثمانية قتلى جراء إنهيار مبنى من ثلاث طبقات في نيجريا
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما يسهل للشركات الأجنبية دفع إمدادات الغاز بالروبل
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قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها: احصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل بلغ 629 مليون دولار
الوكالة الوطنية للاعلام: هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مرض نادر يعطل حركة الشابة بتول
منذ 3 mins
2 May، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
عطل مرض نادر حركة الشابة بتول برو، وعزلها عن اقرانها.
المصدر:
المنار
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