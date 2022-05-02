الشيخ جبري: لانتخاب من يفي بوعوده ويحمي لبنان

دعا الامين العام ل”حركة الأمة” الشيخ عبد الله جبري، خلال أدائه صلاة وخطبتي عيد الفطر في مجمع كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، الى “نصرة المسجد الأقصى وفلسطين”، وقال: “انتفاضة القدس تدعونا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديدات، والابتعاد عن الانقسام. الجيل الرابع من الفلسطينيين أعلن بعملياته النوعية أنه يرفض الاتفاقيات والتطبيع مع العدو، واختار سبيل الجهاد، معلنا التلاحم والتكامل مع أهله في غزة”.

واعتبر أن “قيمة المقاومة في لبنان وفلسطين أنها تعمل وتقدم الدماء والتضحيات لتكون نورا للأمة نحو خلاصها”، ورأى أنه “لا بد من التنبه إلى خطر العدو الصهيوني الذي لا يزال يتهدد لبنان في البر والبحر والجو، وفي ثروته الوطنية”، داعيا إلى “رص الصفوف في مواجهة غطرسته بمزيد من الوحدة”.

وتوجه الى اللبنانيين بالقول: “لا خيار لكم لتجاوز هذه المرحلة إلا أن تتعاونوا وتتكاتفوا وأن يسند غنيكم فقيركم وقويكم ضعيفكم”.

وفي الشأن الانتخابي أكد على “ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع بكثافة، وانتخاب من نثق بأنهم أوفياء بوعودهم، أولئك الذين نثق بأنهم يحمون لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام