المسلمون حول العالم احتفلوا بعيد الفطر السعيد

احتفل ملايين المسلمين، اليوم الإثنين، في غالبية الدول الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وبدأوا يومهم بأداء صلاة العيد، بعد قرار العديد من الدول لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا رفع جميع القيود عنها بالمساجد والساحات.

فلسطين

وأدى نحو 200 ألف فلسطيني، صباح اليوم، صلاة العيد في ساحات المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، والعائلات، والأطفال منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.

سوريا

وفي سوريا، أدى الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الحسن في حي الميدان بدمشق.

وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين في الدولة وحزب البعث وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي، وجمهور من المواطنين مؤتمين بالشيخ محمد بشار تركماني.

اليمن

هذا وشارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وعدد من المسؤولين مع جموع المصلين بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء صباح اليوم، بصلاة عيد الفطر المبارك.

لبنان

وأدى اللبنانيون، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر، في جامع محمد الأمين وسط العاصمة بيروت، والقى خطبة العيد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وأم المفتي دريان المصلين في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والعديد من السفراء وعلماء وأعضاء من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وحشد من الشخصيات السياسية.

السعودية

وأدى آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا العمانية لمواجهة فيروس كورونا “اقتصار الحضور (بالمساجد) لصلاة عيد الفطر على المتلقين للقاح، بجانب حظر تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد”.

وبذلك لم تقام الصلاة في الساحات، بل وجرى الاشتراط على من يدخل المساجد حصوله على اللقاح.

مصر

وقررت وزارة الأوقاف المصرية إتاحة صلاة العيد في المساجد الكبرى، وفتح مصليات السيدات بها، مع تجهيز أكثر من 600 ساحة مع السماح لاصطحاب الأطفال.

الأردن

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة لمصليات بالساحات العامة تصل مساحتها إلى 852 مترا مربعا.

تونس

وأكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي أن “صلاة العيد ستقام مبدئيا هذا العام داخل المساجد”، على أن يبحث إقامتها في الساحات المناسبة السنوات المقبلة، دون إعلان أي قيود صحية.

الكويت والبحرين والإمارات

وقررت الكويت والبحرين، السماح بأداء صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات، وفق قرار وزير الشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري وإدارة الأوقاف السنية البحرينية.

كما قررت هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات المهيأة لذلك، وتمكين المصلين “من أدائها بكل أريحية وروحانية”، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

تركيا

وأقيمت صلاة عيد الفطر في مسجد “آيا صوفيا” الكبير في إسطنبول بمشاركة كثيفة من آلاف المسلمين.

وقصد المصلون القادمون من مختلف مناطق إسطنبول والولايات التركية، “آيا صوفيا” لأداء صلاة عيد الفطر منذ الساعات الأولى لصباح الإثنين.

روسيا

وشهد مسجد موسكو الكبير مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وهنأ الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، وقال إن “هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم”.

المصدر: مواقع اخبارية