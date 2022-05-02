عبداللهيان يهنئ نظراءه في الدول الإسلامية بعيد الفطر

بعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برقيات منفصلة إلى نظرائه في الدول الاسلامية مهنئًا بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال عبداللهيان، “إن الاقامة المهيبة لهذا العيد السعيد في ختام شهر رمضان المبارك تعد ترجمة لاواصر الصداقة والاخوة وتوحيد اصوات المسلمين لتحقيق اهداف دين الاسلام المبين”.

وأضاف، “لا شك ان تناغم قادة الدول الاسلامية يؤدي دورا مؤثرا في تعزيز تضامن المسلمين وتقدم المجتمعات الاسلامية”.

وأعلنت ايران، اليوم الاحد، أن اليوم الإثنين متمما لشهر رمضان ليكون يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

المصدر: وكالات