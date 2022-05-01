قوى الامن الداخلي: توقيف مشتبهٍ بهما لضلوعهما بمحاولة تهريب 23 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2022 - 14:02

قوى الامن الداخلي: توقيف مشتبهٍ بهما لضلوعهما بمحاولة تهريب 23 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية

منذ 2 ساعة 1 May، 2022
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