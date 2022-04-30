وزارة الزراعة: لمنع استخدام سم اللانيت في التخلص من الحيوانات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 16:32

وزارة الزراعة: لمنع استخدام سم اللانيت في التخلص من الحيوانات

منذ 2 ساعة 30 April، 2022
وزارة الزراعة في لبنان22
لبنان

أكدت وزارة الزراعة، منع استخدام سم “اللانيت” للتخلص من الحيوانات، وقالت في بيان: “بعد تكرار محاولات تسميم الكلاب في أكثر من بلدة، تؤكد الوزارة الزراعة منع استخدام (سم اللانيت) في اي محاولة للتخلص من الحيوانات، وتعتبر ان اي محاولة  لتسميم الحيوانات سيتم التعامل معها بالاطر القانونية المناسبة عبر اللجوء إلى القضاء المختص والطلب من القوى الامنية التحرك سريعا لاجراء التحقيقات اللازمة  لتحديد هويات الفاعلين ومحاسبتهم”.
وشددت على “ضرورة تحرك البلديات من أجل وقف هذه الجرائم المعادية للانسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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