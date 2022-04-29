البحرينيون أحيوا يوم القدس العالمي رغم اجراءات النظام الامنية

خرجت عشرات التظاهرات في مختلف المحافظات والمناطق البحرينية أمس الخميس واليوم الجمعة، وذلك إحياء ليوم القدس العالمي.

وقد شارك الآلاف من أبناء البحرين رغم الاجواء الامنية القاسية والقمع وتوقعات بسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات، فقد خرج البحرينيون للشوارع في مواقع مختلفة للتعبير للتأكيد على وقوف شعب البحرين مع القضية الفلسطينية والاقصى وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت كبرى المرجعيات الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم الى ضرورة التظاهر والاحتجاج على مشروع التطبيع والارتماء في احضان الصهاينة وجاءت الاستجابة كبيرة رغم الظروف الامنية الخانقة

بدورها، أكدت “جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” البحرينية المعارضة أن “هذه المشاركة الكبيرة من قبل البحرينيين للتأكيد على أن خيار ابناء هذا البلد ضد التطبيع والتواجد الصهيوني والالتزام التام بالقضية الفلسطينية ومواجهة مشروع التطبيع”.

المصدر: بريد الموقع