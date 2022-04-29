رعد: تعطيل الإنتخابات ليس من مصلحة البلد

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أننا كما قهرنا الإحتلال سنعطي إلتفاتة خاصّة وإستثنائية للوضع الإقتصادي وإعادة التأسيس في بنى الدولة حتى تستقيم الأمور مجددا”.

وقال رعد “نحن لا نطلب تغييرا جذريا، نعرف الواقع اللبناني، ما لم يحدث تغيير واسع في المنطقة من حولنا لن يحصل تطوّر نوعي في الواقع السياسي اللبناني”، وأضاف “نريد حدّ أدنى من توفّر مقوّمات التصرّف المسؤول من الدولة مع رعاياها ومواطنيها وهذا ما نطمح إليه في مستقبل الأيام” .

وأشار رعد الى ان “لا أحد يفكر بأن تعطيل الإنتخابات هو لمصلحة البلد، بل تعطيلها سيعود بنا إلى الوراء، لكن أن تجري الإنتخابات على علّاتها في هذا الظرف هو خطوة متقدّمة يجب أن نخطوها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام