اللواء سلامي: أقول للفلسطينيين واصلوا جهادكم فالنصر الالهي حليفكم وكيان الاحتلال يسير إلى الزوال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 12:16
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عدد من العواصم العربية والاسلامية تحيي فعاليات يوم القدس العالمي
مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين المرابطين في باحات المسجد الاقصى ووقوع عدد من الاصابات
الهلال الاحمر الفلسطيني: 42 اصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال صباح اليوم في باحات المسجد الاقصى
بدء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى للمشاركة في صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك
مسيرات شعبية حاشدة في طهران ومدن ايرانية أخرى بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الامام السيد علي الخامنئي يحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار
اللواء سلامي: في القريب العاجل سنشهد ازاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الإمام الخميني أراد من يوم القدس استنهاض المسلمين وتذكيرهم بمسؤوليتهم تجاه فلسطين
السيد الحوثي: المعركة مع العدو الإسرائيلي هي معركة مفتوحة في كل المجالات وهو عدو خاسر محتوم الزوال
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كتربية الأفعى في الكُم
آية الله الشيخ عيسى قاسم لمناسبة يوم القدس: استرداد قضايا الإسلام الضائعة والمهددة يحتاج إلى وقفة جدية في المواجهة
الشيخ نعيم قاسم: من المفخرة أن يتماهى مشروعنا مع مشروع إيران في تحرير الأرض ورفض التبعية ونصرة المستضعفين
السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا: القدس هي المحور وإيران تقف إلى جانب الفلسطينيين لتحقيق دولتهم المستقلة
الأمن العام: وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر إلى حين تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة المتعاقدة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
البيت الأبيض: نرحب بدعوة زيلنسكي لحضور قمة العشرين في إندونيسيا لكننا نعتقد أن روسيا يجب ألا تشارك
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمن العام: وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر إلى حين تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة المتعاقدة
المرشح عن دائرة البقاع الثالثة رفعت المصري يعلن انسحابه من لائحة بناء الدولة المدعومة من حزب القوات
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
البيت الأبيض: نرحب بدعوة زيلنسكي لحضور قمة العشرين في إندونيسيا لكننا نعتقد أن روسيا يجب ألا تشارك
الكرملين: الرئيس بوتين أكد أنه لا بد من استسلام العسكريين في أزوفستال والسماح للمدنيين بالمغادرة
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مكتب وزير الداخلية اللبناني: بات بإمكان الناخبين الإطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم
المرشح عن دائرة البقاع الثالثة رفعت المصري يعلن انسحابه من لائحة بناء الدولة المدعومة من حزب القوات
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بمناسبة عيد العمال: تحية لعمال لبنان وعمال الشعوب المستضعفة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
الكرملين: إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا تهديد لأمن أوروبا
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
بولندا: حوالي 4.3 آلاف مهاجر حاولوا الدخول عبر الحدود من بيلاروس هذا العام
تايوان تشهد أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع تسجيل أكثر من 11000 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اللواء سلامي: أقول للفلسطينيين واصلوا جهادكم فالنصر الالهي حليفكم وكيان الاحتلال يسير إلى الزوال
منذ 1 ساعة
29 April، 2022
عاجل
اللواء سلامي
فلسطين
التعليقات
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