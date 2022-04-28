اللواء سلامي: الكيان الصهيوني لا يستطيع العودة إلى مجده السابق لأن فلسطين أصبحت مقتدرة وقريبة من النصر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 20:08

اللواء سلامي: الكيان الصهيوني لا يستطيع العودة إلى مجده السابق لأن فلسطين أصبحت مقتدرة وقريبة من النصر

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
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