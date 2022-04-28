اعلام العدو:إطلاق نار من مركبة فلسطينية باتجاه مستوطنة قرب طولكرم وقوات الاحتلال تنتشر بالمنطقة وتشرع بأعمال بحث (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 01:42

اعلام العدو:إطلاق نار من مركبة فلسطينية باتجاه مستوطنة قرب طولكرم وقوات الاحتلال تنتشر بالمنطقة وتشرع بأعمال بحث (وكالة يونيوز)

منذ 21 mins 28 April، 2022
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